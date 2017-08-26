رئيس الوزراء يبعث برقية شكر وتقدير إلى قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية شكر لقيادتي وزارتي الدفاع والداخلية والوحدات التابعة لها على جهودهم التوعية في تأمين الفعاليات التي شهدنها العاصمة صنعاء الأسبوع المنصرم.



فيما يلي نصها:



الأخ وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي المحترم



الأخ وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي المحترم



الأخوة قادة ومنتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية المحترمون



يطيب لي أن أعبر لكم عن خالص تقديري وشكري لكم جميعا نظير ما بذلتموه من جهود نوعية في تأمين فعالية إحتفال المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الـ35 لتأسيسه وكذا مسيرات رفد الجبهات في كل من ساحات شارع الرسول الأعظم، الصباحة، بني الحارث وهمدان.



إن نجاحكم في تأمين تلك الفعاليات جسد مدى إنتباهكم وحسكم الأمني العالي ويقظتكم التامة في أداء واجبكم الوطني الهام والحاسم في مختلف الظروف بما في ذلك الإستمرار في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاتهم الخاسرة التي تستهدف النيل من وحدتنا الوطنية وإغراق الوطن في أتون الفوضى والصراع العبثي.



بارك الله لكم في جهودكم الوطنية المخلصة ونسأله تعالى أن يعجل بنصره على الأعداء إنه سميع مجيب ... حفظ الله يمننا وشعبنا من كيد الكائدين وتربص المتربصين.

سبأ