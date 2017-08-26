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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 04:46:55م
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رئيس الوزراء يناقش مع القائم بالأعمال الفلسطيني علاقات التعاون بين البلدين
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رئيس الوزراء يناقش مع القائم بالأعمال الفلسطيني علاقات التعاون بين البلدين
[26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى بلادنا سليم قاسم أبو خضرا.

جرى في اللقاء مناقشة علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية في ظل العدوان السعودي وإستمرار جرائمه بحق الشعب اليمني والتي لا تقل في بشاعتها عن المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة البشعة التي إستهدفت يوم أمس أسر نازحة بفج عطان بالعاصمة صنعاء وسقط فيها أكثر من 16 شهيدا و22 جريحا، منهم شهيد فلسيطني فضلا عن تناول الأوضاع في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتطوراتها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المواقف اليمنية الثابتة من قضية العرب المحورية القضية الفلسطينية .. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف والإستكبار الصهيوني وغطرسته واستعادة حقوقه المشروعة.

وأكد حرص حكومة الإنقاذ على تذليل أي صعوبات قد تواجهها السفارة الفلسطينية بصنعاء بما يمكنها من أداء مهامها الدبلوماسية في خدمة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

بدوره أكد القائم بالأعمال الفلسطيني على خصوصية العلاقات الأخوية اليمنية الفلسطينية .. مثمنا المواقف اليمنية الصلبة المساندة لشعب فلسطين وقضيته العادلة وحقه في إستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب عن تمنياته في أن يعم الأمن والأمان ربوع البلاد وأن ينعم الشعب اليمني الأصيل والمضياف بالإستقرار والسلام في القريب العاجل.
سبأ
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