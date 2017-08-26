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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 04:19:09م
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  محلي
رئيس مصلحة الأحوال المدنية يطلع على سير العمل بفرع أمانة العاصمة
[26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الزلب أهمية إنجاز البطاقات الشخصية ذات الرقم الوطني  الخاصة بعمال النظافة وموظفي قطاع البلديات والبيئة بالعاصمة.

وأطلع اللواء الزلب خلال تفقده اليوم سير العمل بفرع المصلحة بأمانة العاصمة على الارشيف المركزي الخاص بالأمانة والمناطق التابعة لها.

واستمع اللواء الزلب من مدير عام الاحوال المدنية والسجل المدني بالأمانة العقيد فضل الجبوبي على شرح حول سير العمل في  اقسام المكتب والصعوبات التي يواجها.

وأشاد رئيس المصلحة بالمستوى الذي وصل اليه الارشيف من حيث الترتيب وخاصة الارشيف الجديد .. كما أشاد بمستوى الانضباط الوظيفي في فرع الأمانة وشدد على سرعة انجاز معاملات المواطنين وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية بيسر وسهولة بأقرب وقت ممكن.
سبأ
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