رئيس مجلس النواب ونائبه يطلعان على حجم الدمار بحي عطان السكني [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

قام رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ونائب رئيس المجلس الأخ عبد السلام هشول زابية وعدد من أعضاء المجلس اليوم بزيارة لحي عطان السكني بالعاصمة صنعاء الذي إستهدفه طيران العدوان فجر أمس.



حيث اطلع رئيس المجلس ومرافقوه على حجم الدمار الذي خلفه قصف طيران العدوان السعودي على منازل المواطنين في الحي والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 38 من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، كما اطلعوا على حجم الأضرار الذي لحق بالمنازل المجاورة.



وقدم رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس التعازي لذوي الضحايا.



رافقه خلال الزيارة أعضاء مجلس النواب عبد الرحمن الأكوع ومحسن البحر وخالد معصار ومدير مكتب رئيس مجلس النواب معين يحيى.

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