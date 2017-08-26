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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 04:19:09م
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مجلس النواب يقف دقيقة حداد ترحما على أرواح الشهداء
[26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، دقيقة حداد وقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن ومنهم شهداء المجازر الأخيرة في أرحب وفج عطان وسنحان.

وأكد المجلس على أن هذه الجرائم الإرهابي لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وتماسك.. مشددا على وحدة الصف وتماسك اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية، وتشكيل جبهة قوية في مواجهة العدوان.

وأكد مجلس النواب أن هذه الغارات الإجرامية من قبل تحالف العدوان ما كان لها أن تستمر لولا الصمت العربي والدولي.

وناشد المجلس أحرار العالم للخروج عن الصمت وإدانة هذه الجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكب بحق الأبرياء والأطفال والنساء الأمنيين في بيوتهم وفضح ومحاسبة تحالف العدوان السعودي.

 إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بشأن عدد من مشاريع القوانين المالية التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم (72) لعام 2017م والتي تم التوجيه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وعددها ستة مشاريع.

وأقر المجلس حضور وزير المالية لتقديم مشاريع القوانين التي تضمنتها الرسالة في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
سبأ
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