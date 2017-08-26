ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 01:02:22م
وزيرة حقوق الإنسان تتفقد موقع جريمة حي عطان بأمانة العاصمة
تفقدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف مساء أمس موقع الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في حي سكني بمنطقة عطان بأمانة العاصمة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال.
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عـدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بشبوة
قصف صاروخي يستهدف تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم
تدشين حملة هـا أنــا ذا لمناصرة قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة مأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين حملة هـا أنــا ذا لمناصرة قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :


دشنت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بصنعاء اليوم حملة "هـا أنــا ذا " لمناصرة وتعزيز قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان .


تهدف الحملة التي تنفذ في أمانة العاصمة ومحافظتي إب والحديدة على مدى أربعة أشهر إلى تعزيز الوعي لدى المستهدفين من النساء والشباب ذوي الإعاقة لتمكينهم من حقوقهم المكفولة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و كذا رفع قدرات الجهات والسلطات والمجتمعات المحلية في مجال حقوق الإنسان لرعاية و تمكين هذه الشريحة .

وفي التدشين أشاد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة عبد الله بنيان و منسق البرامج في المفوضية رمزي العشاري بدور الجمعية ونشاطها في رعاية وتبني الحملات والفعاليات التي تسهم في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد ا الحرص على حماية حقوق المعاقين من خلال رفع الوعي وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم لهم وفقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل انخراطهم في الحياة العامة ليصبحوا أعضاء فاعلين في عملية التنمية .

فيما استعرضت رئيسة الجمعية صباح حريش ومنسقة الحملة تيسير مطر أنشطة الحملة التى تتضمن ورش عمل ، برامج إذاعية ، فلاشات درامية وإذاعية مسموعة ومرئية ، ملصقات ونشرات توعوية تبرز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المستهدفة .

وثمنتا دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم هذه الأنشطة و الفعاليات الهادفة الى خدمة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة و رعايتهم ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في مختلف المجالات .

و تطرق احد المشاركين في الحملة من فئة الصم والبكم إبراهيم جحوش إلى الصعوبات التى يواجهها المعاق ,مشيرا الى إمكانيات وقدرات المعاقين وأهمية توظيفها وتنميتها فيما يخدم الوطن .

تخلل التدشين الذي حضره نائب مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين علي مغلي عرض مقطع فيديو عن الإعاقة البصرية

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عـدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بشبوة
وزيرة حقوق الإنسان تتفقد موقع جريمة حي عطان بأمانة العاصمة
قصف صاروخي يستهدف تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة مأرب
خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة شرق صرواح بمأرب
الاتحاد العام لأطفال اليمن يطالب بلجنة تحقيق في جرائم العدوان
القيادة القطرية لحزب البعث تدين المجزرة المروعة في فج عطان
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بتعز
الجيش و اللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي و مرتزقته خسائر كبيرة
إصابة مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان على مديرية باقم بصعدة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة مأرب
[26/أغسطس/2017]
إصابة مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان على مديرية باقم بصعدة
[26/أغسطس/2017]
حزب الحرية التنموي يدين مجزرة العدوان في منطقة عطان
[26/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان
[26/أغسطس/2017]
حرائر مديرية بدبدة بمأرب يؤكدن الصمود في مواجهة العدوان
[25/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by