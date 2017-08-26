[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن المجزرة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي في عمارة سكنية بمنطقة فج عطان بأمانة العاصمة وأدت إلى استشهاد وإصابة 38 مواطناً بينهم أطفال ونساء .
وأكدت القيادة القُطرية للحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الشعب اليمني لن يُهزم وينكسر أمام بشاعة جرائم نظام بنى سعود المتواصلة منذ أكثر من عامين ونصف في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي غير مسبوق .
وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني سيواصل الصمود والتمسك بمشروعه الاستقلالي والسيادي ولن يفلح نظام بنى سعود ومن يقف خلفهم للنيل من إرادته وصموده ..
سبأ