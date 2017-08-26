طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 مواطناً بينهم نساء وأطفال . عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة. استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة. قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.