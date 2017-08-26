مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بتعز

صنعاء - سبأ :





لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم وأصيب آخرون في مديرية موزع بمحافظة تعز.





أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً نوعياً على مواقع الغزاة والمرتزقة في الهاملي بمديرية موزع، أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آلية عسكرية.





وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في مفرق الحيمة بمديرية الوازعية، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.وذكر المصدر أن طائرة بدون طيار تابعة للعدوان شنت غارتين شرق معسكر خالد بتعز.

[26/أغسطس/2017]سبأ