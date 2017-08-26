محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش و اللجان الشعبية يكبدون العدوان السعودي و مرتزقته خسائر كبيرة







كبد الجيش واللجان الشعبية الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء بنجران .



كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء بعدد من القذائف وتم تدمير آلية عسكرية سعودية نوع بي أم بي بصاروخ موجه و آلية عسكرية آخرى تابعة للمرتزقة في المنطقة نفسها ، فيما تم قنص أحد قناصة الجيش السعودي في موقع الشرفة وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة العسكري بقذائف مدفعية .



وفي عسير ضربت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب ورقابة الهنجر بقذائف المدفعية .



وأكد المصدر مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة خلال عملية نفذها أبطال الجيش واللجان في جبهة حام في الجوف عرف منهم المرتزقة القيادي عبدالخالق محمداحمد درهم السميعي ، رشاد محمد احمد درهم السميعي ، عبد الكريم دحوه ، عبده قائد الشغدري .



وحسب المصدر دمرت وحدة الهندسة طقما للمرتزقة بعبوة ناسفة في المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و دكت قذائف مدفعية مواقع المرتزقة في الجروف وصفر الحنايا بالمديرية نفسها ،فيما سيطر الجيش واللجان على تبتين شرق حام في عملية نوعية نفذوها على مواقع المرتزقة ما أدى الى وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى مصرع ستة مرتزقة في عمليه للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة المخا من بينهم عواد ابو عمر علاق ، أمين علي قائد ، عمر سالم الجريري، محمد اشيد حسن ، سامي مرشد ، عدنان فضل الصبيحي .



كما استهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات المرتزقة في يختل وإحباط محاولة تسلل لهم في كلابة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما تم تفجير آلية عسكرية ومصرع من كان على متنها من قبل وحدة الهندسة بمديرية موزع .



ووفقا للمصدر ضربت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج بعدد من قذائف المدفعية ، وتم استهداف تجمعات آخرى في منطقة الأجردي بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وقصفت المدفعية تجمعات وتحصينات للمرتزقة في الزيلة بمنطقة مريس ىمحافظة الضالع بعدد من القذائف .

سبأ [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء بنجران .كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء بعدد من القذائف وتم تدمير آلية عسكرية سعودية نوع بي أم بي بصاروخ موجه و آلية عسكرية آخرى تابعة للمرتزقة في المنطقة نفسها ، فيما تم قنص أحد قناصة الجيش السعودي في موقع الشرفة وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة العسكري بقذائف مدفعية .وفي عسير ضربت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب ورقابة الهنجر بقذائف المدفعية .وأكد المصدر مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة خلال عملية نفذها أبطال الجيش واللجان في جبهة حام في الجوف عرف منهم المرتزقة القيادي عبدالخالق محمداحمد درهم السميعي ، رشاد محمد احمد درهم السميعي ، عبد الكريم دحوه ، عبده قائد الشغدري .وحسب المصدر دمرت وحدة الهندسة طقما للمرتزقة بعبوة ناسفة في المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و دكت قذائف مدفعية مواقع المرتزقة في الجروف وصفر الحنايا بالمديرية نفسها ،فيما سيطر الجيش واللجان على تبتين شرق حام في عملية نوعية نفذوها على مواقع المرتزقة ما أدى الى وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .وأشار المصدر إلى مصرع ستة مرتزقة في عمليه للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة المخا من بينهم عواد ابو عمر علاق ، أمين علي قائد ، عمر سالم الجريري، محمد اشيد حسن ، سامي مرشد ، عدنان فضل الصبيحي .كما استهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات المرتزقة في يختل وإحباط محاولة تسلل لهم في كلابة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما تم تفجير آلية عسكرية ومصرع من كان على متنها من قبل وحدة الهندسة بمديرية موزع .ووفقا للمصدر ضربت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج بعدد من قذائف المدفعية ، وتم استهداف تجمعات آخرى في منطقة الأجردي بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وقصفت المدفعية تجمعات وتحصينات للمرتزقة في الزيلة بمنطقة مريس ىمحافظة الضالع بعدد من القذائف .سبأ