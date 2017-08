CGP dénonce le crime de Faj Attan [26/أغسطس/2017]

SANA'A, 26 Aout (SABA)-le congres général du peuple a dénoncé le crime odieux commis par l'aviation de l'agression contre un apparentement dans la zone d'Attan, qui a fait 38 martyrs et blessés, dont des femmes et des enfants.



Dans un communiquée, dont SABA a reçu une copie , le CGP a indiqué qu'il s'agit d'un crime, qui s'inscrit dans le cadre de série de crimes et génocides commis par la Coalition de l'agression contre le peuple yéménite.



