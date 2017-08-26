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استقالة سيباستيان غوركا مستشار الرئيس الاميركي المثير للجدل
[26/أغسطس/2017]
واشنطن – سبأ :

اعلن مسؤول في البيت الابيض ان سيباستيان غوركا المستشار المثير للجدل للرئيس الاميركي دونالد ترمب غادر البيت الابيض.



وتناقلت وسائل الاعلام معلومات متناقضة عن رحيل غوركا (46 عاما)، عما اذا كان اقيل من منصبه او استقال.

وقال مسؤول في ادارة ترمب طلب عدم كشف اسمه ان "سيباستيان غوركا لم يقدم استقالته لكنني استطيع ان اؤكد انه لم يعد يعمل للبيت الابيض".

وكان غوركا اتهم من قبل معارضيه باقامة علاقات مع مجموعات من اليمين المتطرف بينما شكك آخرون بمؤهلاته في مجال مكافحة الارهاب.

وكان عدد من اعضاء فريق ترمب غادروا مناصبهم قبل غوركا، بينهم خصوصا مستشار الرئيس الخاص ستيف بانون، والناطق باسمه شون سبايسر ومدير الاتصالانتوني سكاراموتشي وكبير موظفي البيت الابيض رينس بريبوس.


سبأ
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