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مادورو يدعو لمحاكمة عدد من قادة المعارضة بتهمة
[26/أغسطس/2017]
كركاس – سبأ:

وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نداء الى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا وتتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ديلسي رودريغيز، يطالب فيه بمحاكمة من وصفهم بخيانة الوطن وشجعوا واشنطن على تبني عقوبات ضد البلاد.

وذكر مادورو في تصريح للاذاعة والتلفزيون الفنزويلي مساء امس، خصوصا خوليو بورجيس رئيس البرلمان المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وانتزعت الجمعية التأسيسية معظم صلاحياتها.

وقال مادورو ان "خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا".

وكان بورجيس قام في الاشهر الاخيرة بعدة رحلات الى الولايات المتحدة ودول اخرى للحصول على دعم لتحرك المعارضة ضد مادورو.

وكان البيت الابيض فرض الجمعة عقوبات مالية جديدة على فنزويلا تتضمن بشكل خاص حظر شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية.







ووصفت كراكاس هذه العقوبات ب"الاعتداء". وقالت واشنطن انها ترد بذلك على "خرق النظام الديموقراطي" في فنزويلا وانتهاك حقوق الانسان خلال تظاهرات المعارضة التي قتل فيها 125 شخصا خلال اربعة اشهر.




ودعا مادورو الشركات الاميركية التي تشتري نفطا من فنزويلا الى اجتماع عاجل بعد الاعلان عن هذه الاجراءات، مضيفا ان هدف الاجتماع سيكون "البحث عن حلول للوضع الذي نجم عن المرسوم (الاميركي لفرض العقوبات) الذي يفرض حصارا ماليا واقتصاديا على البلاد".

سبأ
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