L'ennemi poursuit ses crimes contre les citoyens [26/أغسطس/2017]

SANA'A, 26 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a poursuit ses crimes contre les apparentements et zones résidentielles au cours de derniers heurs.



Une source militaire a indiqué à SABA, le martyr de 16 citoyens et la blessure de 32 d'autres, lors de ciblage de l'aviation de l'ennemi d'un appartement dans le zone de Faj Attan.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancée deux zones contre la zone d'Al-Jama'alh au district de Majz, trois d'autres contre le district d'Al-Dhahir à Saada, et les deux zones d'Al-Acheikh et d'Al-Oumar au district de Mounabih ont été ciblés par les missiles et l'artillerie de l'ennemi saoudien.

La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la zone entourant une volaille dans la zone d'Al-Hamili et un autre contre la zone d'Habah au district de Sourwah.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé 11 raids contre les deux districts d'Haradh et de midi au gouvernorat d'Hajjah et deux d'autres contre le district de Nihm au gouvernorat de Sana'a.



