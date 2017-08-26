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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
[26/أغسطس/2017]
بيونغ يانغ - سبأ :

أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية، حسب وكالة يونهاب الرسمية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى صباحا في منطقة كيت ديه ريونغ بإقليم كانغ وون نحو بحر الشرق.


وقدرت الهيئة المسافة التي قطعتها الصواريخ بـ 250 كلم، مضيفة أن السلطات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا لتفاصيل عملية الإطلاق.

وجاء الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية بعد مرور حوالي شهر واحد من إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات هواسونغ-14 في 28 تموز الماضي



وأكدت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب التحركات المعنية ويحافظ على الجهوزية التامة.


وقالت يونهاب أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ جاء احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "أولجي فريدوم غارديان" في الفترة من 21 إلى 31 اب الحالي

سبأ
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