اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين بصدد إغلاق ستة آلاف منجم بحلول 2020 بكين – سبأ :



قالت مصلحة الدولة لسلامة العمل إن الصين ستغلق ستة آلاف منجم لا تعمل في تعدين الفحم خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020، لتعزيز سلامة بيئة العمل.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن المصلحة قولها إن عدد الحوادث المتعلقة بسلامة مواقع العمل والحوادث المميتة المتعلقة بالمناجم التي لا تعمل في تعدين الفحم سينخفض بنسبة عشرة بالمائة عن النسبة المسجلة في العام 2015، حيث ستنخفض نسبة الحوادث بمعدل 15 بالمائة.



وأشارت المصلحة إنها ستعمل على تعزيز الإشراف والرقابة المشتركة، كما ستؤسس منصة معلومات وبيانات لفحص سلامة العمل، وتساعد شركات التعدين على تأسيس أنظمتها الخاصة بهذا الشأن.



كما سيتم تعزيز أعمال التحقيق لفرق الإنقاذ العاملة في مجال المناجم والكشف والإفصاح عنها بشكل أكبر.



وتعمل الصين على تشديد سلامة أماكن العمل من خلال تنفيذ المزيد من عمليات الفحص والتفتيش وفرض عقوبات أكثر صرامة، ما أسهم في انخفاض عدد الحوادث التي تقع في أماكن العمل بنسبة 24.7 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 27 ألف و478 حادثة خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليوز الماضيين، وكذا تراجع نسبة الحوادث المميتة بنسبة

سبأ [26/أغسطس/2017]سبأ