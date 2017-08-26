عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قلق ياباني من إجراءت روسيا في جزر الكوريل طوكيو – سبأ :

أعربت الحكومة اليابانية عن القلق تجاه قرار روسيا تصنيف جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين بأنها منطقة اقتصادية خاصة للروس، واعتبرت الخطوة مصدر توتر في العلاقات الثنائية وتتناقض مع اتفاق رئيس الوزراء شينزو آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات بهدف القيام بأنشطة اقتصادية مشتركة بين البلدين على تلك الأراضي.



ويشمل الاتفاق عدم ربط الجزر بسيادة أي دولة عليها.



وقال مسؤولون في طوكيو ان القرار الروسي يعكس على الأرجح استياء موسكو من احتمال نشر اليابان منظومة الدفاع الصاروخي إيجيس الأمريكية على أراضيها لمواجهة تهديدات صواريخ كوريا الشمالية.





وكان مسؤول في وزارة الخارجية الروسية اعتبر أن هذه التحركات العسكرية اليابانية مثيرة لقلق الروس وبأن توسيع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لن يؤدي إلى حل الأزمة مع بيونغ يانغ، مؤكداً أهمية التوصل إلى تسوية سياسية.

سبأ [26/أغسطس/2017]سبأ