ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 11:45:52ص
طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 مواطناً بينهم نساء وأطفال .
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
إصابة مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان على مديرية باقم بصعدة
استقالة سيباستيان غوركا مستشار الرئيس الاميركي المثير للجدل
مادورو يدعو لمحاكمة عدد من قادة المعارضة بتهمة
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
قلق ياباني من إجراءت روسيا في جزر الكوريل
[26/أغسطس/2017]
طوكيو – سبأ :
أعربت الحكومة اليابانية عن القلق تجاه قرار روسيا تصنيف جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين بأنها منطقة اقتصادية خاصة للروس، واعتبرت الخطوة مصدر توتر في العلاقات الثنائية وتتناقض مع اتفاق رئيس الوزراء شينزو آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات بهدف القيام بأنشطة اقتصادية مشتركة بين البلدين على تلك الأراضي.

ويشمل الاتفاق عدم ربط الجزر بسيادة أي دولة عليها.

وقال مسؤولون في طوكيو ان القرار الروسي يعكس على الأرجح استياء موسكو من احتمال نشر اليابان منظومة الدفاع الصاروخي إيجيس الأمريكية على أراضيها لمواجهة تهديدات صواريخ كوريا الشمالية.


وكان مسؤول في وزارة الخارجية الروسية اعتبر أن هذه التحركات العسكرية اليابانية مثيرة لقلق الروس وبأن توسيع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لن يؤدي إلى حل الأزمة مع بيونغ يانغ، مؤكداً أهمية التوصل إلى تسوية سياسية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
استقالة سيباستيان غوركا مستشار الرئيس الاميركي المثير للجدل
مادورو يدعو لمحاكمة عدد من قادة المعارضة بتهمة
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
الولايات المتحدة والصومال تحققان في تقارير عن مقتل مدنيين في غارة
الاعصار هارفي يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية
مصرع نحو 1200شحص بجنوب آسيا أثر تدفق السيول
العثور على رفات 500 شخص لمجزرة سجن بادوش غرب الموصل
مصرع 18 شخصاً في سقوط حافلة ركاب في البحر بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
(اليونيسيف) تعرب عن ذهولها للاوضاع الإنسانية الصعبة للاطفال في سورية
فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الحاكم في الانتخابات العامة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين في غارة لطيران العدوان على مديرية باقم بصعدة
[26/أغسطس/2017]
حزب الحرية التنموي يدين مجزرة العدوان في منطقة عطان
[26/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان
[26/أغسطس/2017]
حرائر مديرية بدبدة بمأرب يؤكدن الصمود في مواجهة العدوان
[25/أغسطس/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين جريمة عطان بأمانة العاصمة 
[25/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by