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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 11:45:52ص
طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان
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حزب الحرية التنموي يدين مجزرة العدوان في منطقة عطان
[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أدانت الأمانة العامة لحزب الحرية التنموي المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقة عطان والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين بينهم أطفال .

واعتبرت الأمانة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) هذه المجزرة البشعة بحق المواطنين الآمنين في منازلهم ضمن جرائم الإبادة الممنهجة ضد اليمن .

وحمل البيان دول العدوان وأدواتهم والأمم المحتدة ومجلس الأمن كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ضد اليمن أرضا وإنسانا و استمرار الحصار الشامل والجائر واستهداف الاقتصاد الوطني واحتلال أجزاء واسعة من المناطق اليمنية وسواحلها وجزرها والتي تنتشر فيها الجماعات والتنظيمات المتطرفة الإرهابية

وأشار البيان إلى أن الطيران ارتكب مجزرة جديدة ضد المدنين بعد مرور يومين فقط من ارتكابه لمجزرة استهداف فندق شعبي بأرحب وراح ضحيتها 62 شهيدا وجريحا ما يدل على بربرية العدوان ووحشيته في ضل تواطؤ وصمت دوليين وارتهان المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لقوة المال وسطوة قوى الاستكبار والاستعمار الذي جعل دول العدوان والاستكبار والاستعمار يتمادى في ارتكاب الجريمة تلو الجريمة بحق الشعب اليمني .

وأشاد بدور أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وبطولتهم في الدفاع عن الوطن ،داعيا الضمائر الحية في العالم إلى التنديد بهذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الإنسان اليمني، والاضطلاع بمسؤولياتهم لإيقاف العدوان الغاشم ورفع الحصار الشامل والجائر .

سبأ
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