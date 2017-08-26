رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العراق يلاقي سوريا وديًا استعدادًا لتايلاند كوالالمبور – سبأ:

يخوض منتخب العراق لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره السوري اليوم في ماليزيا، ضمن تحضيراته لمواجهة تايلاند الخميس المقبل في بانكوك ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.



وتندرج هذه المباراة الودية ايضا ضمن استعداد المنتخب السوري لمواجهة قطر نهاية الشهر الجاري ضمن التصفيات عينها.



ويعسكر المنتخب العراقي بماليزيا لفترة قصيرة قبل انتقاله إلى تايلاند لمواجهة مضيفه في 31 أغسطس الجاري ضمن المجموعة الثانية من الدور الحاسم.



وخرج المنتخب العراقي من سباق التصفيات حيث يستقر في المركز الخامس قبل الأخير برصيد خمس نقاط من 8 مباريات، فيما تضاءلت حظوظ سوريا لابتعادها 3 نقاط عن اوزبكستان ثالثة المجموعة الأولى.



وقال مدرب العراق باسم قاسم: "صحيح أن المنتخب غادر التصفيات وخرج من سباقها لكن علينا أن نخوض المباريات المتبقية بأداء طيب، ونأمل أن نستثمر ودية سوريا لتحقيق ذلك".

سبأ [26/أغسطس/2017]سبأ