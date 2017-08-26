محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان صنعاء ـ سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 مواطناً بينهم نساء وأطفال .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 16 مواطناً و إصابة 22 آخرين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة فج عطان بأمانة العاصمة .



وأوضح المصدر أن الطيران شن غارتين على منطقة الجعملة بمديرية مجز و ثلاث غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة فيما تعرضت منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة استهدفت محيط مزرعة الدجاج في منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز و غارة على منطقة حباب بمديرية صرواح في مأرب .



وحسب المصدر شن الطيران المعادي 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة و غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .





سبأ [26/أغسطس/2017]سبأ