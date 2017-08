CICR: les attaques contre la zone résidentielle de Sanaa sont honteuses [26/أغسطس/2017]

SANAA, 26 Aout (SABA)-Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fermement condamné les raids aériens de la nuit dernière contre la région de Faj Atan dans la capitale Sanaa, tuant 14 personnes et blessant 16 autres, dont au moins cinq enfants.



«Je suis profondément attristé et attristé par les attentats aériens de la nuit d'hier contre un quartier résidentiel à Sanaa», a déclaré Carlos Morazzani, chef adjoint de la délégation du CICR au Yémen, près avoir visité le site.



AM



SABA