عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة والصومال تحققان في تقارير عن مقتل مدنيين في غارة مقديشو – سبأ :



تحقق الولايات المتحدة والصومال في تقارير تفيد بأن 10 مدنيين قتلوا في عملية مشتركة قامت بها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الصومالية في بلدة كانت تسيطر عليها حركة الشباب حتى وقت قريب.



وقال علي نور محمد نائب محافظ منطقة شابيلى السفلى الواقعة جنوبي الصومال إن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم أمس استهدف مزرعة على مشارف بلدة بريرى في المنطقة.



وأكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا أن الجيش الصومالي كان يقوم بعملية في المنطقة مع قيام القوات الأمريكية "بدور داعم".



وقالت في بيان "نحن نأخذ أي ادعاءات حول وقوع ضحايا مدنيين على محمل الجد، ونجري تقييما للوضع لتحديد الحقائق على الأرض".



وصرح وزير الدفاع الصومالى عبد الرشيد عبد الله محمد لمحطة إذاعية حكومية إن القتلى كانوا مسلحين وقتلوا عندما حاولت القوات الصومالية نزع أسلاحتهم. وقال إن الحكومة تحقق في ما إذا كان القتلى مدنيين أم لا.



وأضاف وزير الدفاع أن القوات الأمريكية كانت تشارك في العملية ولكنها لم تكن مسؤولة عن سقوط القتلى.



يذكر ان قوات الاتحاد الأفريقي كانت قد استعادت بلدة بريرى، التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو، من حركة الشباب قبل ستة أيام فقط.

سبأ [26/أغسطس/2017]سبأ