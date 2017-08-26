[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أدان الوزراء الصغار في المدرسة الديمقراطية المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان الغاشم في منطقة عطان بأمانة العاصمة وراح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم ستة أطفال .
وطالب الوزراء الصغار في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الطفل بحماية أطفال اليمن من الانتهاكات التي تطالهم من قتل وتشريد وإعاقة وحرمانهم من حقوقهم .
واعتبر البيان جريمة استهداف المدنيين في عطان جريمة حرب يجب التحقيق فيها.
سبأ