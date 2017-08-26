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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 10:46:31ص
طيران العدوان يواصل استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهداف المباني والمناطق الآهلة بالسكان خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 مواطناً بينهم نساء وأطفال .
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  محلي
الوزراء الصغار يدينون مجزرة العدوان في عطان بصنعاء
[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أدان الوزراء الصغار في المدرسة الديمقراطية المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان الغاشم في منطقة عطان بأمانة العاصمة وراح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم ستة أطفال .

وطالب الوزراء الصغار في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الطفل بحماية أطفال اليمن من الانتهاكات التي تطالهم من قتل وتشريد وإعاقة وحرمانهم من حقوقهم .

واعتبر البيان جريمة استهداف المدنيين في عطان جريمة حرب يجب التحقيق فيها.

سبأ
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