Tentative échouée de mercenaires à Taiz [26/أغسطس/2017]

TAIZ, 26 Aout (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et d'autres blessés dans une tentative d'infiltration et un bombardement de l'artillerie, qui a ciblée leurs fortifications au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un certain nombre de mercenaires ont été tués et blessés , lors de la tentative.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements et fortifications de mercenaires dans la zone de Yakhtel au district de Moka, causant un incendie dans le lieu ciblé.



