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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 10:46:31ص
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الاعصار هارفي يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية
[26/أغسطس/2017]
واشنطن – سبأ :

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مركز الاعصار هارفي، والذي تحول إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة وصل إلى ولاية تكساس.

وقال المركز إن هارفي وصل إلى اليابسة عند الطرف الشمالي من جزيرة سان خوسيه، على بعد حوالى 6 كيلومترات شرق روكبورت.

ويتحرك هارفي صوب الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يبطئ الاعصار تحركه ويتقدم ببطء فوق جنوب شرقى تكساس خلال اليومين القادمين.

وأضاف المركز الوطنى للاعاصير إن "فيضانات كارثية متوقعة بسبب الامطار الغزيرة وارتفاع الأمواج".

من جانبه أعلن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاعصار هارفي الذي يتحرك سريعا صوب ولاية تكساس، يشكل كارثة الأمر الذي يسمح بالإفراج عن الأموال الحكومية لجهود التعامل مع الاعصار.

وكتب ترامب على موقع تويتر "بناء على طلب من حاكم ولاية تكساس، وقعت على إعلان الكوارث الذي يطلق العنان للقوة الكاملة للمساعدة الحكومية".

سبأ
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