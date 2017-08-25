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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 10:59:49م
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حرائر مديرية بدبدة بمأرب يؤكدن الصمود في مواجهة العدوان
[25/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:

نظمت حرائر مديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم وقفة للتأكيد على الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتنديدا بمجازر العدوان بحق المدنيين.



وأكدت المشاركات في الوقفة إستعدادهن تقديم الدعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين فب جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن.



واستنكرت جرائم العدوان بحق المدنيين و آخرها مجزرتي أرحب وفج عطان بصنعاء ..داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على دول العدوان بإيقاف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
سبأ
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