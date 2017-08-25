وقفة قبلية بمديرية بدبدة بمأرب دعما لجبهات الشرف [25/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:

نظمت قبائل بني جبر بمديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم وقفة قبلية لرفد جبهات الشرف والبطولة لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد المشاركون في الوقفة إستعدادهم التوجه نحو جبهات العزة والشرف والبطولة وتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وسيادته وإستقلاله.



وأستنكر أبناء مديرية بدبدة جرائم العدوان بحق المدنين والتي كان آخرها مجزرتي أرحب وفج عطان بصنعاء وراح ضحيتها قرابة 100 مواطن بين شهيد وجريح.



ودعوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف مجازر العدوان بحق اليمنيين ..معتبرين الصمت الدولي مشاركة في جرائم العدوان السعودي على الشعب اليمني.

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