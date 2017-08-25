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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الغارات على المنطقة السكنية بصنعاء عمل مَشين
[25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
استنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة الغارات الجوية التي وقعت الليلة الماضية في منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 16 آخرين بينهم خمسة أطفال على الأقل.

وقال نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كارلوس مورازاني عقب زيارته لموقع الهجوم " أشعر بصدمة وحزن بالغين إزاء الهجمات الجوية التي وقعت ليلة أمس على حي سكني في صنعاء".

ولفت إلى أنه كان من بين الضحايا ثمانية أفراد من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث وعشر سنوات إذ مات سبعة من أفراد العائلة، ولم تنج إلا طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أصيبت بجروح.

وأضاف "إن إزهاق أرواح المدنيين على هذا النحو لهو عملٌ مَشينٌ، ويتنافى مع أبسط مبادئ قانون النزاعات المسلحة".

وقال مورازاني" مما شاهدناه على أرض الواقع، لم يكن ثمة هدف عسكري ظاهر في المنطقة".

وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن متطوّعي جمعية الهلال الأحمر اليمني بادرت بالاستجابة وساعدوا في نقل الناجين إلى ثلاثة مستشفيات في صنعاء.. مؤكدا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ساهمت بتقديم تبرعات من الإمدادات الطبية للمساعدة في علاج الجرحى.

ولفت البيان إلى أن هذا القصف يأتي بعد تحذيرات أطلقتها اللجنة الدولية مطلع الشهر الجاري بشأن تزايد الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مناشدتها جميع أطراف النزاع احترام قانون الحرب وتجنب استهداف المدنيين.
سبأ
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