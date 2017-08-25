قيادة محافظة حجة تستنكر جريمة العدوان بفج عطان [25/أغسطس/2017] حجة - سبأ:

استنكرت قيادة محافظة حجة الجريمة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق أسر نازحة بمنطقة فج عطان بأمانة العاصمة فجر اليوم، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واعتبرت في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم والإنتهاكات التي إرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف. مؤكدة أن تلك الجرائم والإنتهاكات لن تسقط بالتقادم.



وندد البيان بالصمت الدولي المخزي والمعيب للمنظمات العالمية والمجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية. مؤكدا صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات.



ونوه البيان بالإنتصارات الأسطورية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف. مؤكدا وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب المرابطين في جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنة وإستقراره.

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