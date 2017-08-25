الإثنين المقبل مؤسسة حيدرة تدشن مشروع كسوة عيد الأضحى [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تدشن مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية الإثنين المقبل مشروع كسوة عيد الأضحى لأطفال الأسر الفقيرة.



وأوضحت رئيسة المؤسسة سهير عبدالرحمن المعيضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يستهدف 400 طفلا وطفلة من أبناء الأسر المحتاجة والمتضررة جراء الظروف الصعبة التي سببها العدوان في صنعاء والضالع.



وأشارت إلى أنه تم تحديد الحالات المستهدفة بموجب مسح ميداني نفذته المؤسسة قبل أسابيع .. لافتة إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود وأنشطة المؤسسة المتواصلة لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة التي ضاعف العدوان والحصار من معاناتها وأوصلها حد العجز والحاجة وعدم القدرة على شراء ملابس العيد لأطفالها .

وبينت المعيضي أن المؤسسة لديها مشغل خياطة وكوادر مدربة تقوم بإنتاج" الملابس الخاصة بالبنات .. مؤكدة اعتزام المؤسسة إطلاق مشروع "الإستمارة الإلكترونية" لرصد المتضررين من العدوان في اليمن.



ودعت المنظمات الدولية إلى دعم ومساندة جهود المؤسسات والمنظمات المحلية بما يلبي الإحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

سبأ