إستهداف تجمعات لجنود سعوديين ومرتزقتهم بعسير ونجران [25/أغسطس/2017] عسير - سبأ:

إستهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عسير ونجران.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب ورقابة الهنجر بعسير، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أنه تدمير آلية عسكرية سعودية نوع بي أم بي بصاروخ موجه في الرملية قبالة منفذ الخضراء، كما تم قنص أحد قناصة الجيش السعودي بموقع الشرفة بنجران.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية إستهدفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء بنجران، محققة إصابات مباشرة.

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