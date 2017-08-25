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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 08:09:40م
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السلطة المحلية بأمانة العاصمة تستنكر مجزرة العدوان بفج عطان
[25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
استنكرت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية وهيئتها الإدارية والمكاتب التنفيذية بشدة المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم بإستهداف مبنى سكني بحارة حضائر الحصن بفج عطان بالعاصمة صنعاء، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، جريمة يندى لها جبين الإنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وحصاره الجائر لأكثر من 25 مليون مواطن منذ أكثر من عامين ونصف في ظل صمت مخز ومعيب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذا والمنظمات الإنسانية والحقوقية.

ولفت البيان إلى أن الصمت الدولي شجع تحالف العدوان على الإستمرار في إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني والإستهداف الممنهج للمنازل والممتلكات العامة والخاصة والمدارس والمستشفيات .

ودعت قيادات أمانة العاصمة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعنيين بحقوق الإنسان إلى الخروج عن حالة الصمت المخزي والمعيب وتحمله للمسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى له الجبين.

وأشار البيان إلى أن إستمرار العدوان في إرتكاب الجرائم بحق النساء والأطفال وإستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم أمام مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا، يؤكد مدى حقد تحالف العدوان السعودي على اليمنيين وافتقاره للقيم الأخلاقية والإنسانية.
سبأ
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