المؤتمر الشعبي يدين مجزرة العدوان بفج عطان [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدان المؤتمر الشعبي العام الجريمة البشعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي بقصفه عمارة سكنية بمنطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء، والذي راح ضحيتها 38 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال.



واعتبر مصدر في المؤتمر الشعبي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الجريمة المروعة تضاف إلى مسلسل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والفنادق والأسواق التجارية والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين.



وأوضح المصدر أن إستهداف تحالف العدوان لمنازل المواطنين والأحياء السكنية يأتي بعد فشله الذريع في تحقيق أي تقدم عسكري رغم عمليات التحشيد وتجنيد المرتزقة والدفع بتعزيزات عسكرية لمختلف الجبهات.



وجدد المصدر مطالبة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والشرفاء في العالم إلى الإضطلاع بدورهم الإنساني والأخلاقي إزاء ما يرتكبه العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني والتدخل العاجل لإيقاف العدوان.



وأكد المصدر أن تلك الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية لن تسقط بالتقادم، وسيتم ملاحقة المسئولين عنها في المحاكم المحلية والدولية.

سبأ