ناطق أنصار الله يدين مجزرة فج عطان ويستنكر صمت المجتمع الدولي [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



أدان الناطق الرسمي لإنصار الله محمد عبد السلام بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان في منطقة فج عطان بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.







وأدان الناطق الرسمي لأنصار الله في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأمم المتحدة مع المجرمين القتلة.







وأكد أن هذه المجزرة التي تكشف صلف وخيبة تحالف العدوان، تأتي عقب انتصار المجلس السياسي الأعلى في تدعيم مفهوم الدولة وتوفير الحماية لجميع الفعاليات سواء ما كان منها حزبية أو لرفد الجبهات.







وحيا محمد عبد السلام جهود الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن لوفود بمئات الآلاف قدموا إلى صنعاء من مختلف المحافظات وفي ظرف استثنائي تعجز عن إدارته دول تعيش حالة استقرار.







ولفت إلى أن تحالف العدوان أرتكب قبل يومين مجزرة مروعة في مديرية أرحب وقصفَ مداخل العاصمة صنعاء في محاولة بائسة لإثارة فتنة تفجر الوضع من الداخل.







وقال" لكن بفضل الله وحكمة اليمنيين أُجهِض ذلك المخطط الشيطاني فأصيب تحالف العدوان بإحباط معاودا استهداف المدنيين مرتكبا مجزرة فج عطان بحق نازحين".







وفيما أشار إلى أن تحالف العدوان لا يقيم وزنا لقدسية إنسان ولا يحترم حرمة أيام الحج، أكد أنه ينكشف بثنائيته الفاشية السعودية الإماراتية وإدارته الأمريكية في حرب عبثية لم يشهد لها التاريخ الحديث والمعاصر مثيلا.







وأضاف" وما خرج إليه شعبنا اليمني بتأكيده مواجهة التصعيد بالتصعيد فذلك ما سوف يكون بإذن الله ولن تمر تلك المجازر دون انتقام".







وأكد ناطق أنصار الله أن المواجهة ليست فعل ورد فعل وإنما حضورٌ على كل الصعد، وإرادة وطنية تحررية تقاتل دفاعا عن سيادة دولة وكرامة شعب واستقلال واستقرار بلد.

سبأ