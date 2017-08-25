سحب قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) [25/أغسطس/2017] موناكو – سبأ:

سحبت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في إمارة موناكو.



وأوقعت القرعة ليون الفرنسي الذي يستضيف النهائي في مجموعة صعبة خلافاً للعملاقين ميلان الإيطالي وآرسنال الإنكليزي.



وسيلعب ليون في المجموعة الخامسة إلى جانب ايفرتون الإنكليزي واتالانتا الإيطالي وابولون ليماسول القبرصي.



ويشارك في دور مجموعات هذه البطولة التي توج بها مانشستر يونايتد الإنكليزي الموسم الماضي، 48 فريقاً وزعت على 12 مجموعة على أن يتأهل أول وثاني كل منها الدور التالي ينضم إليها أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني من دوري أبطال أوروبا، ليصبح العدد النهائي 32 فريقاً.



ويستضيف ليون النهائي على ملعبه الجديد في 16 مايو 2018م، وسيقابل ايفرتون بقيادة المهاجم المخضرم واين روني، والذي عزز صفوفه بأكثر من لاعب جيد قبل بداية الموسم الحالي أبرزهم أيضا الايسلندي جيلفي سيغوردسون.



ويلتقي ليون أيضاً اتالانتا رابع الدوري الإيطالي الموسم الماضي بالإضافة إلى ابولون، أضعف حلقات المجموعة على الورق.



وفي ما يلي القرعة:



المجموعة الأولى: فياريال الإسباني، أستانا الكازاخي، سلافيا براغ التشيكي.



المجموعة الثانية: دينامو كييف الأوكراني، يونغ بويز السويسري، بارتيزان بيلغراد الصربي، سكندربيو الألباني.



المجموعة الثالثة: سبورتينغ براغا البرتغالي، لودوغورتس رازغراد البلغاري، هوفنهايم الألماني، إسطنبول باشاكشهير التركي.



المجموعة الرابعة: ميلان الإيطالي، أوستريا فيينا النمساوي، نادي رييكا الكرواتي، أيك أثينا اليوناني.



المجموعة الخامسة: ليون الفرنسي، إيفرتون الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، أبولون ليماسول القبرصي.



المجموعة السادسة: كوبنهاغن الدنماركي، لوكوموتيف موسكو الروسي، شريف تيراسبول المولدافي، فاستاف زلين التشيكي.



المجموعة السابعة: فيكتوريا بيلزن التشيكي، ستيوا بوخارست الروماني، لوغانو السويسري.



المجموعة الثامنة: أرسنال الإنكليزي، باتي بوريسوف البيلاروسي، كولن الألماني، النجم الأحمر لبلغراد الصربي.



المجموعة التاسعة: سالزبورغ النمساوي، أولمبيك مرسيليا الفرنسي، فيتوريا غيماريش البرتغالي، كونيا سبور التركي.



المجموعة العاشرة: أتلتيك بيلباو الإسباني، هيرتا برلين الألماني، زوريا لوهانسك الأوكراني، نادي أوسترسوند السويدي.



المجموعة الحادية عشرة: لاتسيو الإيطالي، نيس الفرنسي، زولت وارغيم البلجيكي، فيتيس آرنهم الهولندي.



المجموعة الثانية عشرة: زينيت سان بطرسبورغ الروسي، ريال سويسيداد الإسباني، روزنبورغ النرويجي، فاردار المقدوني.

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