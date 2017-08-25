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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 07:40:38م
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السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرتي العدوان بمديرية أرحب وفج عطان
[25/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
أدانت قيادة محافظة الحديدة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع، مجازر العدوان السعودي الأمريكي التي بمديرية أرحب بصنعاء وفج عطان بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وأكدت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجازر بحق اليمنيين يؤكد إفلاس وتخبط تحالف العدوان الإجرامي في إستهدافه للمواطنين والأعيان المدنية والمساكن الآهلة بالسكان.

ودعا البيان كافة أبناء الشعب اليمني إلى إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والعمل على فضح جرائم تحالف العدوان .

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في كافة الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني.

وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما يرتكبه التحالف السعودي من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.
سبأ
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