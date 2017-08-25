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سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم
[25/أغسطس/2017] لندن – سبأ:
أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم عن مواجهات نارية أبرزها بين يوفنتوس وبرشلونة في المجموعة الرابعة وريال مدريد ودورتموند في الثامنة وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في الثانية.

ووقع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا 12 مرة (رقم قياسي) آخرها في 2016 و2017م على حساب جاره أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الايطالي، في المجموعة الثامنة التي ضمت أيضاً توتنهام الانكليزي وأبويل القبرصي.

وستشهد المجموعتان الثانية والرابعة مواجهتين من العيار الثقيل، بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي من جهة ويوفنتوس وبرشلونة من جهة ثانية.

وسيصطدم في الثانية بايرن ميونيخ حامل اللقب 5 مرات آخرها في 2013م بسان جيرمان الطامح والذي ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ومعهما أندرلخت البلجيكي وسلتيك الاسكتلندي حامل لقب 1967م.

ويسعى باريس سان جيرمان لتعويض خروجه المخيب الموسم الماضي، عندما سقط في اياب ثمن النهائي أمام برشلونة 1-6 بعد فوزه ذهاباً 4-صفر في باريس.

ولم يكن ممكناً تواجه برشلونة وباريس سان جيرمان في دور المجموعات نظراً لتواجدهما في المستوى الثاني، كما لم يكن ممكناً تواجه فريقين من بلد واحد وفريقين من روسيا واوكرانيا في مجموعة واحدة.

وفي الرابعة، يستعيد برشلونة ذكرى نهائي 2015م عندما هزم يوفنتوس 3-1 باحثاً عن الثأر من "بيانكونيري" الذي اقصاه في ربع نهائي الموسم الماضي (3-صفر وصفر-صفر)، ومعهما أولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ البرتغالي.

ووقع مانشستر يونايتد، حامل اللقب 3 مرات أخرها في 2008م، في مجموعة أولى سهلة ضمت بنفيكا البرتغالي بطل 1961 و1962، بازل السويسري وسسكا موسكو الروسي.

وستكون مهمة جاره اللدود مانشستر سيتي أصعب في السادسة مع شاختار دانيتسك بطل أوكرانيا، نابولي الايطالي وفينورد روتردام بطل هولندا وحامل لقب 1970م.

أما ليفربول، خامس ممثلي انكلترا والعائد بعد غياب، فوقع في مجموعة خامسة سهلة ضمت سبارتاك موسكو الروسي، اشبيلية الاسباني، وماريبور السلوفيني.

ويعود ليفربول، المتوج 5 مرات آخرها في 2005م، الى دور المجموعات للمرة الاولى منذ موسم 2014-2015م، والثانية منذ 2010م.

وستكون المجموعة الثالثة مجهولة المعالم مع تشيلسي الانكليزي بطل 2012م، اتلتيكو مدريد الاسباني وصيف 1974 و2014 و2016م، روما الايطالي وصيف 1984، والوافد الجديد قره باخ الاذربيجاني.

ويستعيد موناكو الفرنسي ذكرى نهائي 2004 عندما خسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3، ومعهما في المجموعة السابعة بشيكتاش التركي والوافد الجديد لايبزيغ الالماني.

ووزعت الأندية المشاركة في القرعة والبالغ عددها 32، على أربعة مستويات، ضم الأول منها ثمانية فرق أحرزت اللقب في بلدانها، هي ريال مدريد (حامل اللقب)، بايرن ميونيخ، تشلسي، يوفنتوس، بنفيكا، موناكو، سبارتاك موسكو وشاختار دانيتسك.

وفيما يلي ترتيب المجموعات :

المجموعة الأولى: بنفيكا البرتغالي - مانشستر يونايتد الانكليزي - بازل السويسري - سيسكا موسكو الروسي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي - أندرلخت البلجيكي - سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة الثالثة: تشيلسي الانكليزي - أتلتيكو مدريد الاسباني - روما الإيطالي - قره باخ الاذربيجاني.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي - برشلونة الاسباني - أولمبياكوس اليوناني - سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المجموعة الخامسة: سبارتاك موسكو الروسي - اشبيلية الاسباني - ليفربول الانكليزي - ماريبور السلوفيني.

المجموعة السادسة: شاختار دونتسك الاوكراني- مانشستر سيتي الانكليزي - نابولي الايطالي - فينوورد روتردام الهولندي.

المجموعة السابعة: موناكو الفرنسي - بورتو البرتغالي- بشيكتاش التركي - لايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني - توتنهام الانكليزي - أبويل القبرصي.
سبأ
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