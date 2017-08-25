مجلس النواب يدين مجزرة العدوان في عطان ويدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدان مجلس النواب بشدة المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم بإستهدافه منازل المواطنين بفج عطان في أمانة العاصمة، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء وشيوخ.



وأوضح مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن دول تحالف العدوان تستهدف منذ بداية عدوانها المواطنين وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، وهي ليست أهدافا عسكرية بأي حال من الأحوال.. لافتا إلى أن هذه الجريمة التي حدثت فجر اليوم في فج عطان تضيفها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية إلى رصيدها الأسود سيء الصورة والصيت.



ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى النظر بتمعن للجرائم المروعة التي يرتكب تحالف العدوان على مرأى ومسمع الجميع وإدانة هذه الأعمال الإرهابية البربرية وأن يصحو لديه الضمير الإنساني والأخلاقي تجاه ما يرتكبه تحالف العدوان يوما بعد آخر من جرائم وشن حرب إبادة شاملة تستهدف الشعب اليمني كافة بأطفاله وشيوخه ونساءه.



وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي شجع دول تحالف العدوان على مواصلة جرائمها دون رادع .. مؤكدا أن هذه الجرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي تستوجب المحاكمة والمحاسبة لكل من إرتكبها أو شارك في إرتكابها ولابد من وضع حد لها.



وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤوليته الإنسانية وممارسة الضغط على دول العدوان لإيقاف الحرب فوراً ورفع الحصار البري والبحري والجوي.



وأكد البيان أن دول التحالف بقيادة السعودية بعدوانها تثبت يوما بعد آخر أنها لا تقاتل الرجال في الجبهات وإنما تشن عدوانها بالطائرات وتوجه صواريخها نحو الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في منازلهم.



كما أكد مجلس النواب أن جرائم دول تحالف العدوان السعودي لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من الإصرار والقوة والصلابة والصمود.



وترحم مجلس النواب على أرواح الشهداء .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

سبأ