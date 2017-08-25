رئيس الاتحاد الافريقي لألعاب القوى: نسعى لاستضافة بطولة العالم في 2025م [25/أغسطس/2017] اديس ابابا – سبأ:

أعلن رئيس الاتحاد الافريقي لألعاب القوى حمد كالكابا مالبوم اليوم الجمعة عن سعي القارة الافريقية التقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم في 2025م.



وقال مالبوم في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان هناك دول لديها الامكانيات لاستضافة البطولة مثل كينيا وجنوب افريقيا ونيجيريا والجزائر



واضاف ان "الناس قالوا إن افريقيا لن تستطيع تنظيم كأس العالم لكرة القدم لكن في النهاية كانت بطولة ناجحة".



وأشار مالبوم إلى أن سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي يؤيد فكرة تقدم القارة بطلب لتنظيم البطولة.



وقال المسئول الكاميروني إن دول افريقيا فهمت الآن أهمية البطولة بعد عدم إبداء رغبة كبيرة في تنظيمها في الماضي.



واضاف "أعتقد أن الكثير منهم الآن يعلمون (أن تنظيم البطولة) سيضع الدولة المنظمة على الخريطة العالمية فيما يخص الشهرة والترويج للسياحة لذا فهناك استفادة من تنظيم البطولة.. لم يكن هذا هو الوضع في الماضي".



وسبق وان استضافت دول افريقية بطولات كبيرة ونظمت جنوب افريقيا كأس العالم لكرة القدم 2010م واستضافت ثلاث دول كأس العالم للكريكيت في 2003م.

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