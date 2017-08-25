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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 07:08:01م
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مصرع نحو 1200شحص بجنوب آسيا أثر تدفق السيول
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مصرع نحو 1200شحص بجنوب آسيا أثر تدفق السيول
[25/أغسطس/2017] نيودلهي – سبأ:
ارتفع عدد عدد قتلى السيول في الهند وبنجلادش ونيبال إلى أكثر من 1200 في الوقت الذي يسعى عمال الإنقاذ لتقديم المساعدات لملايين تقطعت بهم السبل بسبب أسوأ كارثة من هذا النوع منذ سنوات.

وقال مسؤولون حكوميون في ولاية بيهار بشرق الهند اليوم  إن 379 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية وإن الآلاف يقيمون في مخيمات إغاثة بعيدا عن منازلهم التي غمرتها المياه.

وفي ولاية أوتار براديش المجاورة قتل 88 شخصا حين اجتاحت السيول نحو نصف الولاية الشاسعة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية في نيودلهي راجان كومار الذي يشرف على عمليات الإنقاذ والإغاثة إن 850 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في ست ولايات متأثرة بالسيول في الشهر الأخير.

وفي نيبال قتل 150 شخصا وتهدم 90 ألف منزل فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ سيول منذ عشر سنوات.

وفي بنجلادش لقي 134 على الأقل حتفهم وتأثر أكثر من 5.7 مليون شخص بالسيول بشكل مباشر إذ غمرت المياه أكثر من ثلث البلاد ذات الأراضي المنخفضة والكثافة السكانية العالية.

وتعاني الدول الثلاث من السيول خلال فترة الأمطار الموسمية بين يونيو وسبتمبر لكن منظمات إغاثة دولية تقول إن الأوضاع أسوأ هذا العام بسبب عزل آلاف القرى وحرمان الناس من الغذاء والمياه النظيفة لأيام.
سبأ
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