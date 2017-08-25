العثور على رفات 500 شخص لمجزرة سجن بادوش غرب الموصل [25/أغسطس/2017] بغداد - سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم العثور على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 500 من معتقلي سجن بادوش غرب مدينة الموصل، الذين أعدموا على أيدي مسلحي تنظيم (داعش).



وذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة للوزارة أن المقبرة الأولى التي عثر عليها فريق التدقيق الأمني تحتوي على رفات 30 مغدورا، بينما تضم الثانية رفات 470 آخرين.



يذكر أن تنظيم (داعش)استولى صيف عام 2014 على سجن بادوش الذي يبعد 25 كيلومترا غرب الموصل، ويقبع فيه سجناء عراقيون عاديون أعدموا بإطلاق الرصاص عليهم في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن السجن.



واستعادت القوات العراقية في مارس الماضي سيطرتها على السجن، في إطار معركة تحرير مدينة الموصل وضواحيها من قبضة التنظيم.

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