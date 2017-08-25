وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارةِ حقوقِ الإنسان بشدة الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان بقيادة السعودية في حارة حضائر الحصن بفج عطان بأمانة العاصمة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.



واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كافة الأعمالِ الإجرامية والإرهابية والمجازر الوحشية التي إرتكبها تحالفِ العدوانِ بقيادة السعودية، من خلالِ شنه هجماتٍ مباشرةً ومنظمةً على الأعيانِ المدنيةِ كالبنى التحتية الأساسية والخدمية ومنازلِ المُواطنين في مختلفِ المحافظاتِ وتدميرها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ منذ ما يزيد على أكثر 870 يوما .



وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها دول تحالف العدوان تأتي بعد أقل من ثلاثة أيام من إرتكابها مجزرة جماعية بمديرية أرحب بصنعاء، راح ضحيتها أكثر من 110 من الشهداء والجرحى .



واعتبرت وزارةُ حقوقِ الإنسان هذه المجزرة وغيرها من المجازر والجرائم السابقة التي ارتكبها تحالف العدوان، جريمةً بشعة تجاوزت كل صنوف الإرهاب المعروفة وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يدل على أن هذه الأعمال والممارسات خرقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .



ودعت وزارةُ حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن إلى الخروج عن الصمت الذي طال كثيرا، والذي بسببه تأثرت كل قواعدها وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية .. داعية إلى سرعة إيقاف العدوان والحصار الممنهج علي الشعب اليمني وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.



وطالب البيان المجتمع الدولي وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والإنتهاكات التي إرتكبتها دول العدوان وما تزال ترتكبها بحق الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع من العالم.

سبأ