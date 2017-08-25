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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 07:08:01م
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مصرع 18 شخصاً في سقوط حافلة ركاب في البحر بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
[25/أغسطس/2017] موسكو – سبأ:
لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في حادث سقوط حافلة ركاب تابعة لشركة نفطية في البحر بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وذكر موقع (روسيا اليوم) الاخباري نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة ان حصيلة الحادث بلغت 18 قتيلاً، فيما تم إنقاذ 27 عاملاً، وإسعافهم وقد أصيب معظمهم بكسور مختلفة.

واوضحت المصادر ان الحادث وقع على رصيف بحري مقام في البحر الأسود قبالة بلدة فولنا.

 وارجعت المصادر اسباب الحادث الى عطل أصاب فرامل الحافلة لدى دخولها الرصيف، ما أدى لسقوطها في الماء قرب البلدة الواقعة في شبه جزيرة تامان المطلة على بحر أزوف والبحر الأسود.

واشارت الى ان فريق غواصين يواصلون العمل في مكان الحادث، بعد أن تم رفع الحافلة من البحر بواسطة رافعة.
سبأ
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