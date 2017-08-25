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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 07:08:01م
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  رياضة
فوز بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي
[25/أغسطس/2017] نيون – سبأ:
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة عن فوز بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي متفوقاً على زميليه زلاتان إبراهيموفيتش وهنريخ مخيتاريان.

وذكرت وكالة انباء رويترز ان اختيار بوجبا الفائز بالجائزة والتي منحت لأول مرة تمت عبر تصويت 48 مدرباً للأندية المشاركة في دور المجموعات بالبطولة الموسم الماضي إلي جانب 55 صحفياً.

واشارت الى ان بوجبا العائد إلى يونايتد من يوفنتوس العام الماضي سبق وشارك في 15 مباراة هي كل مباريات فريقه بالبطولة وسجل ثلاثة أهداف في البطولة الأوروبية الثانية ليساعد فريقه على الفوز باللقب لأول مرة في مايو أيار الماضي.

واعرب بوجبا البالغ عمره 24 عاماً في بيان عن سعادته لان يكون أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.
سبأ
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