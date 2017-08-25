وقفة وقافلة للقطاع النسائي بمديرية بني صريم دعما للجيش واللجان الشعبية [25/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

نظم القطاع النسائي بمديرية بني صريم محافظة عمران اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بمجازر العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدت المشاركات في الوقفة ضمن إستمرار حملة التعبئة العامة "ثبات وانتصار"، صمودهن في مواجهة العدوان والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن.



ودعت حرائر بني صريم كافة اليمنيين إلى الإصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان وفضح جرائمه.



إلى ذلك سير القطاع النسائي بالمديرية قافلة غذائية، احتوت على مواد غذائية ومواشي وأموال دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات البطولة والشرف والكرامة.



وجدد القطاع النسائي بمديرية بني صريم التأكيد على الإستمرار في دعم الجبهات بالمال والعتاد كأقل واجب تجاه ما يسطره الجيش واللجان من ملاحم بطولية في مواجهة الغزاة والمحتلين.

سبأ