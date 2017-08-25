(اليونيسيف) تعرب عن ذهولها للاوضاع الإنسانية الصعبة للاطفال في سورية [25/أغسطس/2017] جنيف – سبأ:

أعرب ممثل منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة (اليونيسيف) في سورية فران إكيزا عن ذهوله من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيش فيها الأطفال السوريون في المناطق المتفرقة من البلاد.



وقال اكيزا في بيان اصدره اليوم "لا يزال تأثير الحرب على الأطفال في جميع أنحاء سوريا مذهلاً، وقد أدى النزاع العنيف المستمر فيها إلى تشريد آلاف العائلات من مدينة الرقة ودير الزور".



وأضاف الممثل الأممي "انتهيت للتو من زيارة قمت بها إلى المخيمات في كل من عريشة، وعين عيسى، ومبروكة، حيث التقيت بأطفال نازحين، وراقبت الجهود التي تقدمها (اليونيسف) لإنقاذ الأرواح على أرض الواقع.. وإنني مذهول من الصدمات النفسية العميقة التي تعرض لها الأطفال الذين وصلوا إلى المخيمات".



واوضح انهم "عانوا من العنف الوحشي، وفقدان الأصدقاء، وأفراد من العائلة، كما أنهم يعانون من الجوع والعطش والخوف".



وفقا للتقارير التي تصل إلى اليونيسف من داخل مدينة الرقة فإن "آلاف الأطفال ما زالوا محاصرين في المدينة، وبعضهم عالق عند خطوط التماس، وانقطعت المساعدات عن المدينة بسبب عدم تمكن وكالات الإغاثة الدولية من دخولها.



وتشير التقارير الى ان المدينة تفتقد للمياه الصالحة للشرب، بينما تصل الإمدادات الغذائية بسرعة.

