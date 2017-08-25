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آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 06:10:41م
استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان
استشهد 16 مواطنا وأصيب 22 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
[25/أغسطس/2017] نيويورك – سبأ:
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لكلمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) للاسترشاد بها على مسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 57.23 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 21840.63 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.09 نقطة أو 0.33 بالمائة إلى 2447.06 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب علية أسهم التكنولوجيا 24.07 نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 6295.40 نقطة.
سبأ
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