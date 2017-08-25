ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح [25/أغسطس/2017] نيويورك – سبأ:

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لكلمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) للاسترشاد بها على مسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 57.23 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 21840.63 نقطة.



وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.09 نقطة أو 0.33 بالمائة إلى 2447.06 نقطة.



وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب علية أسهم التكنولوجيا 24.07 نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 6295.40 نقطة.

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