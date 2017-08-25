فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الحاكم في الانتخابات العامة [25/أغسطس/2017] لواندا – سبأ:

أعلنت لجنة الانتخابات في أنجولا اليوم الجمعة عن فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت امس الاول.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن المتحدثة باسم لجنة الانتخابات جوليا فيريرا ان حزب الحركة حصل على 61.10 في المائة من الأصوات مقابل 26.71 في المائة لحزب الاتحاد الوطني للاستقلال الكلي الأنجولي (يونيتا) المعارض.



واضافت المتحدثة إنه حتى الآن تم فرز 97.82 في المائة من الأصوات خلال انتخابات يوم الأربعاء في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

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