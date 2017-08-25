مجلس إتحاد منظمات المجتمع يدين مجزرة عطان بأمانة العاصمة [25/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدان المجلس الأعلى لإتحاد منظمات المجتمع المدني الجريمة النكراء التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق منزل مواطن بحي عطان بأمانة العاصمة صنعاء وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.



وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن قوى العدوان تواصل جرائمها بحق اليمنيين ضمن التصعيد الخطير الذي يقدم عليه بعد أكثر من عامين منذ عدوانه على اليمن، يؤكد إستمرار التحالف الإجرامي في إستهداف الشعب اليمني بكل وحشية".



وفيما ندد مجلس إتحاد منظمات المجتمع بهذه الجريمة البشعة .. حمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما يرتكبه النظام السعودي وحلفائه بحق أبناء الشعب اليمني من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية، مستفيداً من دور الأمم المتحدة في تغطية جرائمه والتغاضي عنها.



ودعا البيان كافة أبناء الشعب اليمني والناشطين والأحرار وكل المعنيين بالشأن الإنساني إلى إدانة هذه الجريمة وفضح جرائم تحالف العدوان وإستمرار الصمود في مواجهته.

سبأ