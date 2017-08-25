ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 25 - أغسطس - 2017 الساعة 05:21:11م
استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان
استشهد 16 مواطنا وأصيب 22 آخرين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
مقتل 18 شخصا باحتجاجات عنيفة شمال الهند
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على حي في قضاء تلعفر من تنظيم (داعش)
تأهل البولندية ردفانسكا للدور قبل النهائي في بطولة نيو هيفن الأمريكية للتنس
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بمنطقة الأجردي بالبيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل 18 شخصا باحتجاجات عنيفة شمال الهند
[25/أغسطس/2017] نيودلهي - سبأ:
لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وإصيب نحو 200 آخرين  شمال الهند اليوم الجمعة  في أعمال عنف احتجاجا على قرار قضائي ضد زعيم طائفة  متهم بالاغتصاب.

ونقلت وسائل الأعلام عن مسؤولون في شرطة مدينة بانتشكولا شمالي الهند  إن أعمال العنف التي شهدتها المدينة أسفرت عن  سقوط 18 قتيلا وإصابة آخرين بجروح.

 وشهدت مدينة بانتشكولا شمالي الهند أعمال العنف بعد صدور قرار قضائي بسجن غورميت رام رحيم سينغ، زعيم مجموعة اجتماعية ودينية محلية، بتهمة اغتصاب فتاتين من أتباعه في عام 2002.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على حي في قضاء تلعفر من تنظيم (داعش)
مصرع شرطيين في هجوم إنتحاري باحد المساجد وسط العاصمة الافغانية كابول
اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
قائد القوات الروسية في سورية: سلاح الجو دمر 415 هدفاً للإرهابيين في 3 أيام
مسؤول امريكي في افغانستان:خطة ترامب تعني تعهدا امريكيا طويل الامد
باكستان تتعرض لزلزال بقوة 7ر4 درجة
الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لإخراج المدنيين من الرقة
بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي عدم ملاحقتها بسبب ملف الهجرة
كندا تطالب المهاجرين بعدم عبور الحدود بشكل غير شرعي
مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين جراء غرق قارب بالبرازيل
العدوان السعودي على اليمن
مصدر بالخارجية: مجزرة فج عطان جريمة حرب جديدة متكاملة الإركان
[25/أغسطس/2017]
التكتل المدني للتنمية يدين مجزرة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة
[25/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات
[25/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة 38 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان عمارة سكنية بمنطقة عطان
[25/أغسطس/2017]
محافظة الحديدة ترفد الجبهات بالرجال وقافلة دعم
[24/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by