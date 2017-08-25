مقتل 18 شخصا باحتجاجات عنيفة شمال الهند [25/أغسطس/2017] نيودلهي - سبأ:

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وإصيب نحو 200 آخرين شمال الهند اليوم الجمعة في أعمال عنف احتجاجا على قرار قضائي ضد زعيم طائفة متهم بالاغتصاب.



ونقلت وسائل الأعلام عن مسؤولون في شرطة مدينة بانتشكولا شمالي الهند إن أعمال العنف التي شهدتها المدينة أسفرت عن سقوط 18 قتيلا وإصابة آخرين بجروح.



وشهدت مدينة بانتشكولا شمالي الهند أعمال العنف بعد صدور قرار قضائي بسجن غورميت رام رحيم سينغ، زعيم مجموعة اجتماعية ودينية محلية، بتهمة اغتصاب فتاتين من أتباعه في عام 2002.

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