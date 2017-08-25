الجيش العراقي يستعيد السيطرة على حي في قضاء تلعفر من تنظيم (داعش) [25/أغسطس/2017] بغداد – سبأ:

تمكن الجيش العراقي اليوم الجمعة في اليوم الخامس على انطلاق معركة تلعفر من استعادة السيطرة على حي النداء واقتحام حي الطليعة في المدينة التي تسيطر عليها بقايا تنظيم (داعش).



وذكرت وسائل الاعلام العراقية أن القوات العراقية المشتركة حررت ناحية المحلبية شرقي تلعفر بالكامل .. مشيرة الى أن عناصر الفرقة المدرعة التاسعة وقوات الحشد الشعبي يخوضان مواجهة مع عناصر تنظيم (داعش) في حي البساتين بتلعفر.



من جانبها أكدت قوات سرايا الجهاد المنضوية ضمن الحشد الشعبي في بيان لها انه تم "رفع العلم العراقي في مركز الناحية، بالاشتراك مع الفرقة 15 في الجيش العراقي" حسبما ذكرته قناة (السومرية) الفضائية .



وأوضح البيان أن "الهجوم تم صباح اليوم من ثلاثة محاور واستطاعت القوات المهاجمة دحر عصابات (داعش) المتواجدة في الناحية وتكبيدها خسائر بالأرواح والمعدات".



واكدت "السيطرة على عدد من السيارات المفخخة قبل تفجيرها ويجري تفكيك العبوات الناسفة التي زرعها الدواعش في البيوت والطرق".



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 20 أغسطس الجاري عن انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من تنظيم (داعش).

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